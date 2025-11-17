PUERTO DE CASTELLÓN

Port Castelló refuerza su expansión internacional con misión comercial en Turquía

La Autoridad Portuaria participa en la feria Logitrans de Estambul para atraer nuevas rutas y reforzar alianzas con navieras y operadores internacionales.

La Autoridad Portuaria de Castellón continúa con su plan de expansión y captación de nuevos mercados. Del 18 al 21 de noviembre participa en una misión comercial en Turquía para atraer nuevas conexiones con el mercado turco.

La expedición coincide con la feria Logitrans, en Estambul, un evento de referencia en logística y transporte entre Europa y Asia. La delegación está encabezada por el presidente del puerto, Rubén Ibáñez, acompañado por el director, Manuel J. García, y el jefe de Desarrollo de Negocio, Adolfo Noguero.

Durante la estancia, el equipo tiene previstas reuniones con navieras, operadores logísticos y otros agentes del sector. El objetivo es reforzar acuerdos y establecer alianzas que abran nuevas rutas y mercados para PortCastelló.

Según Ibáñez, “la diversificación de tráficos forma parte de nuestra hoja de ruta para incrementar cuota de mercado y atraer nuevos clientes, en un mercado clave por su peso en la industria cerámica y su posición estratégica”.

PortCastelló participa por segundo año consecutivo en Logitrans, una feria internacional clave para el transporte de mercancías. La Autoridad Portuaria contará con un espacio de trabajo en el stand del ICEX, dentro del Pabellón España.

En la pasada edición, Logitrans reunió a más de 200 expositores de 18 países y recibió a más de 14.000 visitantes, incluidos grandes cargadores asiáticos y empresas transportistas de Turquía y su entorno.

