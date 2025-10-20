Port Castelló presenta el proyecto para rehabilitar el edificio de la antigua Comandancia y Museu de la Mar

La Autoridad Portuaria de Castellón ha presentado este lunes el proyecto de rehabilitación del edificio de la antigua Comandancia y Museu de la Mar, ubicado en el Grao de Castellón y que ha estado en desuso desde 2028. Al acto han asistido el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, junto a los arquitectos José María Medrano y Gustavo Sáez, responsables del diseño, así como la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por las concejalas Ester Giner y María España.

El proyecto, que ha sido licitado por un importe de casi seis millones de euros (5.985.106 euros), ha contemplado la recuperación de uno de los edificios más emblemáticos del puerto, construido hace 83 años, con un plazo de ejecución previsto de dos años tras la adjudicación.

Rubén Ibáñez ha destacado que con esta actuación “hemos ganado un nuevo espacio para la ciudadanía con la creación de una plaza que rompe una barrera visual y permite que el mar pueda verse desde el paseo”. Ha añadido que la plaza estará “sin muros ni barreras, pensada para disfrutar del paseo y del mar” y que el proyecto “ha priorizado la integración puerto-ciudad”, devolviendo un espacio lúdico y abierto a los castellonenses.

El presidente ha explicado además que la planta baja del edificio ha sido cedida al Ayuntamiento, que gestionará el Museu de la Mar. Ibáñez ha subrayado que “será el consistorio quien gestione de manera conjunta con la Asociación Mar i Vent el museo, con el que hemos vuelto a tener viva la llama de nuestras tradiciones para que el sentido de pertenencia del mar no se pierda en esta fachada marítima”.

Por su parte, el arquitecto José María Medrano ha detallado que el diseño ha incorporado una fachada cerámica que “recupera nuestra esencia y el carácter que tenemos en esta tierra” y que evoca elementos marineros, comparando la forma general del edificio con “un norai”, un elemento naval. Además, el edificio tiene una planta en forma de “donut” con un patio central que maximiza la entrada de luz natural.

El museo dispone de 228 metros cuadrados y está pensado como un espacio inmersivo con talleres y actividades para niños, inspirado en la arquitectura naval.

La rehabilitación contempla una superficie útil de 2.585 metros cuadrados distribuidos en sótano, tres plantas y una terraza superior cubierta destinada a eventos. El diseño ha incorporado sistemas de optimización energética y cumple con altos estándares de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, buscando la certificación BREEAM. También se ha tenido en cuenta la durabilidad y mantenimiento frente al entorno costero, con especial atención a materiales resistentes al ambiente marino.

PortCastelló ha avanzado así en su plan de transformación del frente marítimo, con un entorno más abierto, verde y conectado con la ciudad, que facilite el acceso al mar, ha concluido Ibáñez.