Port Castelló prepara importantes mejoras en sus accesos ferroviarios y en la infraestructura portuaria

El puerto de Castellón avanzará en los próximos años en una serie de mejoras logísticas, entre las que destacan la puesta en marcha en 2027 de los accesos ferroviarios por el sur y la construcción de una estación intermodal.

Los accesos ferroviarios, ejecutados por Adif con una inversión de 335 millones de euros, conectarán el puerto con la red transeuropea TEN-T y con el Corredor Mediterráneo, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y la eficiencia del transporte ferroviario.

Por su parte, la estación intermodal, actualmente en construcción y financiada por la Autoridad Portuaria de Castellón con cerca de 30 millones de euros, ocupará 300.000 m² y permitirá operar contenedores, mercancía general y graneles sólidos.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha señalado que estas infraestructuras supondrán un “salto histórico” para el puerto y su competitividad.

Además, se prevé la reordenación de las terminales de la dársena norte, lo que permitirá disponer de 1,4 kilómetros de muelles polivalentes. La Autoridad Portuaria sostiene que esta medida busca ganar cuota de mercado y facilitar la gestión de distintos tipos de mercancías.

En paralelo, portuarios y terminalistas han alcanzado un acuerdo para ajustar costes operativos y mejorar la productividad, lo que según la Autoridad Portuaria podría situar los costes del contenedor por debajo de los de puertos cercanos y ofrecer bonificaciones adicionales.

Estas iniciativas forman parte del plan del puerto de Castellón para reforzar su papel dentro del arco mediterráneo y ampliar su capacidad de conexión con el hinterland nacional e internacional.