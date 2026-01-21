Port Castelló llega a FITUR 2026 con 20 escalas de cruceros cerradas para los dos próximos años y más novedades

La Autoridad Portuaria de Castellón llega a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid, con 20 escalas de cruceros cerradas para los dos próximos años (2026 y 2027). En total, se prevé que, a día de hoy, cerca de 21.000 personas, entre pasaje y tripulación, hagan escala en Castellón durante este periodo y puedan disfrutar de las experiencias únicas que ofrece nuestro territorio al crucerista.
Para ello y, al objeto de fomentar relaciones y crear nuevas alianzas estratégicas en esta industria, PortCastelló ha mantenido en Fitur una intensa agenda de entrevistas y encuentros con profesionales, navieras y representantes de diferentes compañías de cruceros entre las que destacan ITM Group empresa de cruceros, the Tourism Lab, GNV, CALYPSO Tours y PÉREZ & cía para seguir creciendo en el sector.
El presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado que “las más de 6.100 personas que han hecho escala en Castellón en 2025 avalan la estrategia que se está llevando a cabo en la materia y la apuesta decidida del puerto de Castellón por jugar en el segmento de los cruceros de lujo”.
“Durante este tiempo han sido muchas navieras las que han mostrado su confianza y han apostado por PortCastelló como destino de cruceros”, ha añadido Rubén Ibáñez, por eso el objetivo ahora es “seguir trabajando en la misma dirección con una oferta y una infraestructura adaptada a las necesidades de navieras, touroperadores y cruceristas, de ahí la importancia de conocer sus demandas”.
Foros y Ferias internacionales
Asimismo, el máximo responsable de PortCastelló ha avanzado que este año, “volvemos a participar en ferias internacionales como la feria Seatrade Cruise Global, que se celebra en Miami, con el objetivo de seguir posicionándonos a nivel internacional como un destino emergente de cruceros en el Mediterráneo, con una oferta basada en experiencias únicas, centrada en la autenticidad, la sostenibilidad y la riqueza de un territorio que se vive con los cinco sentidos”.
Además, Ibáñez ha anunciado que Castellón volverá a acoger este año el Foro de Cruceros y Náutica de Recreo, un encuentro profesional y técnico para discutir estrategias y oportunidades en el sector de cruceros y náutica de recreo para posicionar a PortCastelló como un puerto líder en este segmento.