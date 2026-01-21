Port Castelló llega a FITUR 2026 con 20 escalas de cruceros cerradas para los dos próximos años y más novedades

La Autoridad Portuaria de Castellón llega a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid, con 20 escalas de cruceros cerradas para los dos próximos años (2026 y 2027). En total, se prevé que, a día de hoy, cerca de 21.000 personas, entre pasaje y tripulación, hagan escala en Castellón durante este periodo y puedan disfrutar de las experiencias únicas que ofrece nuestro territorio al crucerista.

Para ello y, al objeto de fomentar relaciones y crear nuevas alianzas estratégicas en esta industria, PortCastelló ha mantenido en Fitur una intensa agenda de entrevistas y encuentros con profesionales, navieras y representantes de diferentes compañías de cruceros entre las que destacan ITM Group empresa de cruceros, the Tourism Lab, GNV, CALYPSO Tours y PÉREZ & cía para seguir creciendo en el sector.

Rubén Ibañez | OCR

El presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado que “las más de 6.100 personas que han hecho escala en Castellón en 2025 avalan la estrategia que se está llevando a cabo en la materia y la apuesta decidida del puerto de Castellón por jugar en el segmento de los cruceros de lujo”.

“Durante este tiempo han sido muchas navieras las que han mostrado su confianza y han apostado por PortCastelló como destino de cruceros”, ha añadido Rubén Ibáñez, por eso el objetivo ahora es “seguir trabajando en la misma dirección con una oferta y una infraestructura adaptada a las necesidades de navieras, touroperadores y cruceristas, de ahí la importancia de conocer sus demandas”.

Foros y Ferias internacionales

Asimismo, el máximo responsable de PortCastelló ha avanzado que este año, “volvemos a participar en ferias internacionales como la feria Seatrade Cruise Global, que se celebra en Miami, con el objetivo de seguir posicionándonos a nivel internacional como un destino emergente de cruceros en el Mediterráneo, con una oferta basada en experiencias únicas, centrada en la autenticidad, la sostenibilidad y la riqueza de un territorio que se vive con los cinco sentidos”.

Además, Ibáñez ha anunciado que Castellón volverá a acoger este año el Foro de Cruceros y Náutica de Recreo, un encuentro profesional y técnico para discutir estrategias y oportunidades en el sector de cruceros y náutica de recreo para posicionar a PortCastelló como un puerto líder en este segmento.