Port Castelló inicia 2026 con un ligero aumento del tráfico y roza los 1,48 millones de toneladas

PortCastelló mantiene la tendencia de crecimiento también en 2026. Durante el mes de enero, el puerto de Castellón ha movido un total de 1.477.896 toneladas, lo que supone un incremento del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior. La evolución positiva viene impulsada, principalmente, por el buen comportamiento de la mercancía general y los graneles sólidos.

La mercancía general ha registrado uno de los datos más destacados del inicio de año, con un aumento del 7,86% y un total de 92.921 toneladas. Este crecimiento está vinculado, entre otros factores, al incremento del tráfico de nitratos y ácido bórico, materias primas relevantes para los sectores cerámico y agrario. También aumenta la mercancía asociada a palas eólicas y sus componentes, dentro de la denominada mercancía de proyecto.

El tráfico de contenedores (TEUs) también muestra una evolución al alza, con un crecimiento del 2,7% en comparación con enero de 2025.

En cuanto a los graneles sólidos, el puerto ha movido 561.605 toneladas, un 1% más que en el mismo periodo del año anterior. Este tipo de tráfico continúa siendo uno de los pilares de la actividad portuaria por su estrecha relación con la industria cerámica provincial.

Por sectores, destacan los incrementos en el ámbito agro-ganadero y alimentario, que crece un 82,7%, y en los materiales de construcción, con una subida del 149,8%.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que el arranque de año confirma la competitividad del puerto y ha destacado el crecimiento cercano al 8% en mercancía general como indicador de la estrategia de diversificación. También ha subrayado el aumento del tráfico de contenedores, vinculado a las acciones comerciales y de promoción realizadas por la entidad.

Según los datos a cierre de enero, el granel líquido representa el 56,3% del tráfico total, seguido del granel sólido (37,8%) y la mercancía general (5,8%).

En cuanto a las relaciones comerciales, los principales países con los que opera actualmente el puerto de Castellón son Marruecos, Libia, Guyana, Camerún, Turquía y Egipto, lo que refuerza su posicionamiento como enclave logístico en el arco mediterráneo.