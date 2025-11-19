Port Castelló firma un acuerdo histórico para reducir costes y reforzar su competitividad

El puerto de Castellón ha dado un paso decisivo para reforzar su competitividad con la firma de un acuerdo histórico entre la estiba y las terminales que operan en el recinto portuario, según ha informado la Autoridad Portuaria.

El pacto, fruto de largas negociaciones y del compromiso de todas las partes, permitirá ajustar de manera sustancial los costes de la operativa, mejorar la productividad y atraer nuevos tráficos. Según la institución, estas medidas sitúan a PortCastelló como uno de los puertos con menor coste para el contenedor del arco mediterráneo, con tarifas aproximadamente un 15 % más económicas que otros puertos cercanos. Además, se aplicará una bonificación del 40 % al contenedor, reforzando el atractivo del puerto para operadores y exportadores.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha subrayado la trascendencia del acuerdo y su impacto directo en la economía provincial, especialmente en el sector cerámico. “Este pacto era imprescindible para seguir avanzando. Reducirá los costes logísticos del sector en más del 25 % y creará las condiciones óptimas para atraer nuevas líneas de contenedores, consolidando a PortCastelló como puerto de referencia en exportación”, ha señalado.

Ibáñez ha añadido que el acuerdo se enmarca en un proceso de reordenación de espacios y terminales que está ejecutando la Autoridad Portuaria, lo que permitirá disponer de instalaciones más versátiles y eficientes, capaces de responder a las necesidades del mercado y de los clientes.

El comité de empresa del Centro Portuario de Empleo ha avalado el acuerdo al considerar que consolida un marco de estabilidad y permite avanzar hacia un modelo organizativo más eficiente y sostenible. Según los representantes laborales, se incorporan medidas para optimizar jornadas, mejorar la coordinación entre turnos y ofrecer mayor flexibilidad en tareas complementarias, favoreciendo una gestión más ágil y adaptada a la carga de trabajo real.

Por su parte, Noatum Ports Castellón Terminal ha destacado que el pacto garantiza la estabilidad del Centro Portuario de Empleo y refuerza la competitividad del puerto, creando un entorno más flexible y eficiente para captar nuevos tráficos y ofrecer un servicio de calidad a los clientes.

Terminal Marítima del Grao ha subrayado que las medidas adoptadas permitirán un ahorro notable en los costes de estiba y garantizarán un aumento de la productividad y competitividad de las operativas portuarias, al tiempo que aseguran la estabilidad laboral y la profesionalización de los trabajadores portuarios.

Con este acuerdo, PortCastelló refuerza su posición como un puerto dinámico y competitivo, con un modelo tarifario favorable y sin congestiones, y sienta las bases para consolidarse como un polo de atracción para el transporte de contenedores, especialmente para la exportación de cerámica.