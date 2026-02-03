INDUSTRIA CERÁMICA

Porcelanosa celebrará su XXXII Muestra Internacional con una experiencia inmersiva de arquitectura, diseño y gastronomía

Del 23 de febrero al 6 de marzo, el grupo renueva más de 12.000 metros cuadrados de showrooms y refuerza su apuesta por la innovación, el diseño sensorial y el talento local.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Porcelanosa Grupo celebrará del próximo 23 de febrero al 6 de marzo la XXXII edición de su Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior, una cita de referencia para profesionales del sector. Para la ocasión, las siete firmas del grupo ultiman la renovación de sus showrooms, que suman una superficie superior a 12.000 metros cuadrados.

Tras más de tres décadas de trayectoria, la Muestra Internacional ha evolucionado hacia un concepto de experiencia sensorial e inmersiva, adaptada a las nuevas demandas de arquitectos, interioristas y diseñadores. A través de recorridos por los distintos espacios expositivos y de acciones específicas, los visitantes podrán conocer de primera mano la esencia, las posibilidades técnicas y el valor estético de los materiales y productos del grupo.

Gastronomía, diseño y cultura en un mismo espacio

servicio de restauración dentro de Porcelanosa
Desde la pasada edición, Porcelanosa integra al cien por cien el servicio de restauración dentro de sus instalaciones, en colaboración con restaurantes de la provincia de Castellón, reforzando así su compromiso con el talento local. Este año, la Muestra contará con ocho espacios gastronómicos de estilos culinarios diversos, con menús personalizados y tematizados para cada showroom, diseñados junto a chefs, ofreciendo una experiencia culinaria singular y disruptiva.

El evento mantiene además los afterworks que ponen el broche final a cada jornada, combinando cultura, diseño, gastronomía y ocio en un ambiente distendido que fomenta la conversación y la inspiración. Los materiales de Porcelanosa Grupo cobran protagonismo en estos espacios, permitiendo a los asistentes experimentar sus sensaciones en un contexto social real.

Puertas abiertas a la innovación y la producción

Como cada año, Porcelanosa volverá a abrir las puertas de sus fábricas, ofreciendo visitas para conocer los procesos de producción de algunos de sus materiales más destacados, así como su sistema logístico de distribución.

Estos recorridos permiten descubrir cómo la innovación, la tecnología, el diseño y el compromiso con la calidad se consolidan como los pilares que impulsan la eficiencia, la mejora continua y la excelencia de Porcelanosa Grupo.

