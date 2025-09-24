Detenidos dos jóvenes de un grupo itinerante dedicado al robo en viviendas con base en Oropesa

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones de 21 y 33 años de edad en Oropesa por la presunta comisión de cuatro robos con fuerza en viviendas. Sustrajeron más de 18.000 euros y joyas por valor de 50.000 euros.

La investigación policial tuvo su inicio tras una denuncia en la Comisaría de Benidorm en la que la víctima manifestó a los agentes que le habían entrado a robar en casa tras fracturar la cerradura de la puerta de entrada y le habían sustraído 18.000 euros y 3.000 yuanes chinos en efectivo, además de numerosas joyas de oro valoradas en unos 50.000 euros.

La Policía Nacional relacionó esa denuncia con otra en la misma localidad, en la que las víctimas manifestaron a los agentes que les habían entrado en casa y les habían robado 1.000 euros en efectivo tras registrar y remover toda la vivienda y enseres personales además, por el modus operandi, con dos robos anteriores y dos intentos de robo en otras viviendas de Benidorm, en los que los autores habían llegado a acceder

a una de ellas estando los moradores en el interior.

Tras diversas gestiones los agentes identificaron plenamente a los dos presuntos autores de los robos y localizaron el domicilio en el que residían, situado en Oropesa del Mar, desde donde se desplazaban a las localidades en las que cometían los robos. Tras entrada y registro de la vivienda localizaron gran cantidad de objetos robados, entre estos, diez bolsos y tres monederos de reconocidas marcas de lujo, dos relojes de alta gama, dos teléfonos móviles, varias joyas y 820 euros en efectivo.

Los dos autores de los robos han sido detenidos por la presunta comisión de cuatro delitos de robo con fuerza en domicilio, pero la investigación continúa abierta. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castellón.