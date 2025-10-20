La Policía Nacional detiene en Castellón a 18 personas reclamadas por juzgados de toda España

Agentes de la Policía Nacional han detenido, durante los meses de septiembre y octubre, a 18 personas que se encontraban reclamadas por juzgados de distintos puntos de España, varias de ellas con órdenes judiciales de ingreso en prisión.

Las detenciones han sido realizadas en el marco de un dispositivo dirigido a reforzar la localización y detención de personas reclamadas judicial o policialmente en la provincia.

Los detenidos estaban siendo buscados por su presunta implicación en delitos de lesiones, violencia de género y doméstica, tráfico de drogas, robos con fuerza y estafas, entre otros.

Las actuaciones se han desarrollado en Castellón de la Plana, Villarreal, Burriana, la Vall d’Uixó, Betxí, Onda, Benicàssim y Almazora, donde los agentes llevaron a cabo distintos

dispositivos que culminaron con la detención de los prófugos.

En varios casos, los arrestados habían intentado eludir la acción de la justicia beneficiándose de redes de apoyo familiares, aprovechando domicilios de conocidos, o cambiando de municipio con frecuencia, lo que dificultó su localización, llegando a permanecer ocultos durante prolongados periodos de tiempo.

Entre las personas detenidas figuran individuos sobre los que pesaban órdenes de búsqueda, detención y personación, así como mandamientos de ingreso en prisión dictados por juzgados de Madrid, Valencia, Castellón, Las Palmas, Córdoba, Cuenca y otras provincias del territorio nacional.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial tras su detención ingresados en prisión aquellos para los que existía orden expresa de cumplimiento de condena.