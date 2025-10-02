La Policía Nacional atiende 57.000 llamadas y realiza 22.000 intervenciones en Castellón durante el último año

Castellón ha celebrado hoy el Día de la Policía Nacional, una jornada en honor a los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo. La festividad ha comenzado con una misa en la Basílica de Nuestra Señora del Lledó a las 10:30 horas, y a continuación, los actos se han trasladado al Palau de la Festa, donde a las 12:00 ha dado comienzo el acto institucional.

Durante la ceremonia, se han impuesto un total de 20 condecoraciones, 18 a agentes de la Policía Nacional y 2 a personal ajeno al cuerpo, entre los que se han incluido al Jefe de la Policía Local de Castellón y a un Comandante de la Guardia Civil. Las condecoraciones han sido Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco y han reconocido la dedicación y trayectoria profesional de los galardonados.

Además, se ha proyectado un vídeo institucional que ha resumido las actuaciones realizadas por la Policía Nacional en Castellón durante el último año. Entre los datos destacados, la Policía ha intervenido en 22.103 ocasiones, ha atendido 57.828 llamadas, ha organizado 70 dispositivos especiales para eventos culturales, deportivos y sociales, y ha asistido a 372 mujeres víctimas de violencia de género.

Asimismo, se han impartido 430 charlas en centros educativos, se han desarticulado 21 grupos criminales organizados y 8 puntos negros de tráfico de drogas, y se han detenido 111 personas relacionadas con el tráfico de drogas. La Policía Científica ha identificado a 80 autores de delitos mediante 759 inspecciones técnico-policiales.

En el área documental, se han expedido 95.118 DNIs y pasaportes, se han atendido 52.380 ciudadanos extranjeros, y se han controlado 333 vuelos con un total de 40.460 pasajeros. Además, se han realizado 487 servicios humanitarios y se ha logrado el reintegro de 80 personas desaparecidas.

El Comisario Principal, Jefe Provincial, dedicó unas palabras durante su intervención, recordando la tragedia provocada por la DANA en la Comunitat Valenciana, que se cobró la vida de 229 personas. En este contexto, destacó el esfuerzo de los agentes en la gestión de esta emergencia y reafirmó el compromiso del cuerpo con la ciudadanía: “Reforzamos nuestro compromiso de servicio, con una gran labor realizada durante tantos años en defensa de la seguridad”, ha declarado.

Además, puso en valor el papel del capital humano de la Policía Nacional: “Una Policía con actitud y compromiso, con valores y cada vez mejor formada”.

También subrayó los pilares de la Policía del siglo XXI, entre los que mencionó la formación continua, el incremento de recursos humanos y medios, la renovación de infraestructuras, la cooperación internacional, la colaboración entre instituciones y ciudadanía, la transformación digital, el compromiso con la igualdad y, por encima de todo, la vocación de servicio.

El avance de la Inteligencia Artificial ha sido otro de los aspectos destacados, con su aplicación ya presente en diversos ámbitos policiales. En especial, en el área de documentación, se han establecido puntos de actualización del DNI en varios municipios y se han modernizado los equipos de tramitación, incluyendo los nuevos vehículos integrales de documentación (VIDOC), que permiten expedir documentos oficiales en un solo desplazamiento.