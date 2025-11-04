SUCESOS ALMASSORA

La Policía Local de Almassora evita tres nuevas ocupaciones ilegales

Entre enero y septiembre la Policía Local de Almassora ha realizado 81 actuaciones relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas

EFE

Castellón |

Comisaria Policia Local de Almassora
Comisaria Policia Local de Almassora | Ayto de Almassora

La Policía Local de Almassora ha impedido tres nuevas ocupaciones ilegales de viviendas en la zona de la calle Boqueres, según ha informado el Ayuntamiento del municipio.

Los hechos ocurrieron este lunes, cuando un vecino alertó a los agentes de que unos desconocidos habían forzado el bombín de una puerta y se habían marchado. Al acudir al lugar, los agentes comprobaron que había otras dos puertas de viviendas también forzadas.

Hasta el edificio se desplazó también una patrulla de la Guardia Civil, y las fuerzas de seguridad procedieron a precintar los accesos de los inmuebles, gestionados por una empresa inmobiliaria, para evitar nuevas ocupaciones.

Según datos municipales, entre enero y septiembre la Policía Local de Almassora ha realizado 81 actuaciones relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas, incluyendo la tramitación de diligencias por usurpación, vigilancias, lanzamientos de inmuebles, mediación y denuncias administrativas.

El consistorio recuerda que, en el marco del 125 aniversario de la Policía Local, se creó la Unidad Viogen, Mediación e Información Antiokupación, un servicio de asesoramiento ciudadano que atiende los jueves de 13:00 a 14:00 horas en la planta baja del Ayuntamiento.

