La Policía investiga la agresión con arma blanca a un hombre en Castelló

La Policía Nacional investiga la agresión con arma blanca sufrida este sábado por un hombre en la avenida Campo de Montiel de Castelló de la Plana, en las inmediaciones de la ITV.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas, cuando la víctima circulaba en su furgoneta procedente de Vila-real. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local y servicios sanitarios, que atendieron al herido, en estado grave, antes de trasladarlo al Hospital General.

Según informa el diario Mediterráneo, el hombre, de 37 años y nacionalidad colombiana, trabaja para una empresa de apuestas y acababa de realizar la recaudación de varias máquinas tragaperras, y transportaba en el momento del suceso unos 30.000 euros. La investigación apunta a que fue asaltado por al menos dos individuos que, tras perpetrar la agresión, huyeron en un vehículo de color oscuro.

La víctima presentaba varias puñaladas en brazos y piernas. La rápida intervención policial fue determinante, ya que los agentes le practicaron torniquetes que resultaron cruciales para mantenerlo con vida hasta su llegada al hospital. La Policía Nacional continúa con las pesquisas para identificar y localizar a los agresores. El agredido fue dado de alta del centro hospitalario en la madrugada del domingo.