La Policía evita 7 ocupaciones ilegales en diferentes zonas de Castelló en las últimas semanas

La actuación de la Policía Local de Castelló en las últimas semanas ha evitado un total de siete intentos de ocupación ilegal de inmuebles en distintos puntos de la ciudad. Seis de estos casos correspondían a viviendas y uno a una nave industrial. Cinco se han registrado en el distrito norte, uno en el distrito sur y otro en el distrito oeste.

Antonio Ortolá, concejal de Seguridad y Emergencias, ha señalado que la intervención de los agentes ha sido "decisiva" en estos siete casos, destinada a proteger la propiedad privada frente a ocupaciones ilegales.

El concejal ha querido trasladar su agradecimiento a la Unidad de Barrios y a toda la sección de Proximidad, así como al Grupo de Intervención y Respuesta por el "gran trabajo" y ha indicado que la protección de la propiedad privada es fundamental.

El portavoz de Vox en el ayuntamiento de Castellón ha señalado que "las leyes nacionales actuales abandonan al propietario y premian al 'okupa, por lo que nosotros trabajamos con todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance a nivel municipal para paliar el problema, pero urge una reforma normativa a nivel nacional que refuerce la protección de quienes sufren estas situaciones".

Por último, Ortolá ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana. La información que aportan los ciudadanos es clave para garantizar la seguridad y los derechos de todos", ha concluido.