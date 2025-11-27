La Policía de Burriana evita el robo de 150 kilos de mandarinas por la colaboración ciudadana

La Policía Local de Burriana ha evitado el presunto robo de 150 kilogramos de mandarinas en una explotación agrícola cercana al camí Santa Pau, gracias a la alerta de un vecino que avisó a una patrulla sobre la presencia de varias personas cargando cítricos en un vehículo.

Los agentes desplazados al lugar sorprendieron a los sospechosos introduciendo la fruta en el maletero y, tras no poder acreditar la supuesta autorización del propietario, procedieron a la incautación del género e identificación de los implicados. Las diligencias ya han sido remitidas a la Guardia Civil de Burriana para la continuación de la investigación.

Este episodio coincide con el refuerzo de la vigilancia en la zona rural durante la campaña citrícola, donde la Policía Local mantiene operativos controles de trazabilidad y patrullajes apoyados con drones para prevenir sustracciones.

Desde el Ayuntamiento las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana, calificándola de determinante para la eficacia policial.