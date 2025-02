El Pleno del Ayuntamiento de Castelló aprueba la modificación de los Estatutos de Fiestas

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves de manera inicial la modificación de los Estatutos del Patronato Municipal de Fiestas con los votos a favor de PP, Vox y Compromís y la abstención del Grupo Socialista.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha señalado que esta modificación es una "reforma democrática de las fiestas", pues "la anterior reforma de 2022 se cargó una forma de participación que se aplicaba desde que era alcalde Daniel Gozalbo". "Nos comprometimos a devolver la voz y el voto a los festeros porque el control administrativo debe ser del consistorio, pero los festeros tienen que organizar las fiestas", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia (Compromís), ha jusficiado el voto a favor de su grupo a esta moción, señalando la necesidad de recuperar "una Junta de Fiestas autónoma, elegida democráticamente por la asamblea de fiestas y que nunca se debería de haber eliminado, y menos incumpliendo los estatutos vigentes en aquel momento".

La concejala de Vox Arantxa Miralles ha señalado que esta modificación de los Estatutos de Fiestas "es una oportunidad histórica, que tiene como objetivo devolver a la fiesta la autonomía y la gestión directa". "Los nuevos estatutos se centran en dos pilares fundamentales: la devolución de competencias a la Junta de Fiestas y la elección del presidente por parte de la asamblea para devolver voz y voto a todos los miembros del 'món de la festa'", ha subrayado.

La socialista Pilar Escuder ha indicado que esta modificación "no afecta al organismo autónomo de fiestas de manera sustancial, por lo que poco ha cambiado, excepto la elección de la Junta de Fiestas". Así mismo, ha explicado que su grupo se ha abstenido porque no se han aceptado sus objeciones y "no cambia en nada la autonomía de la Junta de Fiestas".

Carrasco ha agradecido que no haya habido votos en contra y ha dado la enhorabuena a Noelia Selma por el trabajo realizado. "Visquen els festers que hoy recuperan la autonomía", ha concluido.

8M

El Pleno, por otra parte, ha aprobado una moción de PSPV, Compromís y PP para la defensa y la reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadores en el 8M, de la que se ha desmarcado Vox, que ha votado en contra.

La concejala de Vox Arantxa Miralles ha asegurado que "defender a la mujer no pasa por enfrentarla al hombre, como hace el feminismo radical que ustedes apoyan". "Mujeres y hombres comparten problemas y, en lugar de solucionarlos, ustedes despilfarran el dinero en chiringuitos ideológicos y, además, nos enfrentamos a la inmigración ilegal descontrolada que ha traído un aumento alarmante de delitos sexuales en España", ha señalado dirigiéndose a la izquierda.

"Exigimos medidas reales para defender a las mujeres, y por todo esto no podemos respaldar la moción", ha indicado la edil de Vox, quien ha añadido que "bajo el gobierno de Sánchez las cifras de violencia contra las mujeres han aumentado y los responsables políticos han abandonado a las personas que más ayuda necesitaban". "Señores de la izquierda han legislado de espaldas a la realidad y ahora vuelven a sacar la bandera feminista para tapar sus propios fracasos", ha dicho.

La concejal de Compromís Vera Bou ha subrayado que hay que aclarar que la igualdad "es una cuestión irrenunciable", y -ha añadido- "los colectivos feministas piden que no demos ni un paso atrás ante la extrema derecha negacionista". Bou ha calificado de "importante" que el PP se haya desmarcado de Vox en esta cuestión.

Por su parte, la socialista Mónica Barabás ha segurado temer que la moción aprobada quede "en papel mojado" si el PP "sigue blanqueando a Vox, su socio de gobierno, y les permite que presuman de que se haya impedido aumentar la partida de igualdad en el presupuesto". Así mismo, ha acuasdo a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de "contraprogramar" la manifestación del 8M con el acto de elección de los pregoneros "para que no acabe en la plaza Mayor".

Carrasco ha indicado que el PP, "igual que votó ayer a favor del pacto por la violencia de género", estaremos en la manifestación del 8M como siempre hemos estado", y ha recordado que cuando gobernaba el PSPV esta manifestación" muchas veces no acabó en la plaza Mayor".

El Pleno, además, ha aprobado una enmienda a la totalidad presentada por PP y Vox a una moción de Compromís para la dinamización y el impulso del comercio local de Castelló, y ha rechazado una moción de Compromís para recuperar la ayuda del Ayuntamiento a los refugiados palestinos.

Finalmente, se ha dado el visto bueno, por unanimidad, a dos declaraciones institucinales de Vox, para promover la mejora de la calidad de vida de las personas celiacas en Castelló; y del PSPV, por el Día Mundial de las Enfermedades Raras.