La Plaza Mayor de Castellón se llena de público en la Fan Zone de la Supercopa de España

La Plaza Mayor de Castellón ha acogido este jueves las actividades de la Fan Zone de la Supercopa de España, que han contado con una gran afluencia de público de todas las edades. La puesta en marcha del espacio festivo se vio retrasada debido al grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en Córdoba, aunque finalmente pudo desarrollarse con una amplia participación ciudadana.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, ha destacado “la excelente acogida de las actividades paralelas organizadas para acompañar a los partidos de la Supercopa”, unas propuestas pensadas para todos los públicos y que combinan deporte, ocio, divulgación y acciones de carácter social y educativo.

A lo largo de la jornada, la Fan Zone ha ofrecido música, animación y una variada programación que incluye entrevistas en directo desde el escenario, futbolines, chutómetro, fotomatón 360, juegos, retos y concursos, además de charlas y partidos de fútbol 3x3. Un conjunto de actividades que han convertido la Plaza Mayor en el epicentro de la celebración, más allá de los encuentros deportivos.

La Fan Zone permanecerá abierta también este viernes y sábado, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas.

Trofeos selección española femenina | Ajunt.Castelló

Exposiciones, charlas y trofeos

De forma paralela, la programación de la Supercopa incluye otras iniciativas abiertas al público. En la Casa dels Caragols puede visitarse una exposición fotográfica con imágenes históricas de la competición, de lunes a viernes de 9:00 a 20:30 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Este viernes, a las 12:00 horas y con entrada libre, el Teatre del Raval acogerá la jornada “Supercampeonas”, en la que participarán la concejala de Deportes, Maica Hurtado, junto a referentes del deporte y el ámbito social como la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, la árbitra internacional Riba Cabañero, la piloto de la Armada Española Patricia Campos y la subcampeona del mundo de surf adaptado Amaya Valdemoro.

Además, en el hall del Ayuntamiento de Castellón se exponen los trofeos logrados por la selección femenina de fútbol, entre ellos la Copa de Campeonas del Mundo y los dos títulos de la UEFA Women’s Nations League, que pueden visitarse hasta las 20:00 horas.

Como broche final al programa, el viernes 30 a las 19:00 horas se celebrará la Gala del Deporte Femenino en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, un acto de reconocimiento a deportistas y clubes locales.

La final, en Castalia

La gran final de la Supercopa de España, al igual que las semifinales, se disputará en el estadio SkyFi Castalia. El encuentro se celebrará este sábado 24 a las 19:00 horas y enfrentará al Real Madrid y al FC Barcelona.

Ese mismo día, además de la Fan Zone en la Plaza Mayor, la plaza Teodoro Izquierdo acogerá una programación lúdico-festiva con música, food trucks e hinchables infantiles, completando un fin de semana de deporte y ocio para toda la ciudadanía.