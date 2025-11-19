La Plaza Mayor de Castelló acogerá este sábado un torneo de ajedrez intergeneracional

La Plaza Mayor de Castellón será este sábado el escenario de un torneo de ajedrez intergeneracional, una iniciativa municipal que busca promover el envejecimiento activo y el intercambio de experiencias entre generaciones. El evento se celebrará el 22 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el viernes y pueden realizarse a través del correo castellon@ajedrezsocialcv.org

o en los teléfonos 660 959 020 y 630 820 495, y ya hay casi un centenar de participantes confirmados.

El anuncio lo ha realizado la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, en el Consejo Municipal de Mayores celebrado en el Centro de Vida Activa y Saludable de la calle Antonio Maura. Adsuara ha destacado que esta actividad “es otro ejemplo de la apuesta por mejorar la calidad de vida de los castellonenses sénior, tanto a nivel físico como mental y emocional”.

La edil ha señalado que a lo largo del año se desarrollarán más actividades intergeneracionales, en línea con el Primer Plan Municipal de Personas Mayores, que promueve encuentros que enriquezcan a jóvenes y mayores. “Hemos elegido el ajedrez por sus beneficios para el envejecimiento activo y por su valor social y terapéutico”, ha añadido.

Adsuara ha recordado que uno de cada cinco vecinos de Castellón tiene más de 60 años, lo que refuerza la necesidad de impulsar programas de formación, talleres y actividades que fomenten la autonomía y el bienestar de este colectivo. Desde la concejalía, ha asegurado, “se trabaja de manera continua en proyectos que mejoren la salud, el ocio, el deporte, la formación y la cultura de las personas mayores”.

En este contexto, la concejala ha destacado el avance del Primer Plan Municipal de Personas Mayores, articulado en tres ejes: personas mayores saludables, comunidad e intergeneracionalidad y empoderamiento. Entre las acciones ya activas, ha mencionado el Observatorio de Personas Mayores y el programa ‘Castellón Acompaña’, un estudio piloto que implica a Servicios Sociales, Policía Local, psicólogos y la UJI para detectar situaciones de soledad no deseada.

“Más de cinco mil personas mayores de 75 años viven solas en la ciudad, y este es un tema que nos preocupa y ocupa”, ha subrayado Adsuara, recordando que el nuevo plan marca la hoja de ruta para todas las actuaciones en marcha, incluidas las actividades intergeneracionales como el torneo de este sábado.