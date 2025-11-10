Los pescadores advierten que si no se amplían los días de faena, peligran las existencias para estas Navidades

El sector de la pesca de arrastre del Mediterráneo vive momentos de gran decepción tras la decisión de la Comisión Europea de no ampliar los días de faena hasta los 180 deseables, a pesar de que todas las embarcaciones han cumplido con la exigencia de cambiar sus redes para adaptarse a la nueva normativa. Desde las cofradías advierten de que estas Navidades podría escasear el pescado del Mediterráneo, una situación que preocupa tanto a los pescadores como a los consumidores.

En la provincia, unas 30 embarcaciones se han visto especialmente afectadas: han perdido 15 días de trabajo y, además, han sufrido una reducción en sus capturas debido al uso de redes más grandes, que limitan el rendimiento. “Nos sentimos engañados, porque el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, nos prometió mantener los días de faena”, ha lamentado Luis García, secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, quien advierte de que, a este ritmo, “en una década esta modalidad de pesca tradicional podría desaparecer”.

Pese al descontento, el sector mantiene la esperanza de lograr una solución. Los representantes de las cofradías confían en poder mediar esta semana con el comisario europeo de Pesca, durante su visita al Parlamento de España, para solicitar una ampliación de las jornadas de trabajo hasta final de año y evitar así un nuevo golpe económico y social a una actividad esencial para las comunidades costeras.