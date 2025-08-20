Perimetrado el incendio forestal de Artana

Los efectivos terrestres y aéreos siguen trabajando sin descanso para darlo por estabilizado en las próximas horas. Los trabajos se centran en el refrescado de la zona.

Durante la tarde de ayer hasta trece medios aéreos, tres de ellos de Aragón y Cataluña, trabajaron en un fuego que presentaba dificultad del acceso terrestre. Un rayo fue la causa de este fuego, como muchos otros que se han producido este mes. Solo en la provincia de Castellón se han atendido 70 incendios en este mes de agosto.

Durante toda la noche han trabajado en Artana brigadas forestales y esta mañana se han vuelto incorporar helicópteros y aviones de extinción en este incendio a las puertas del parque natural de la Sierra de Espadán.

Hasta el Puesto de Mando han viajado La Presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, el diputado de Bomberos, David Vicente, y el alcalde en funciones del municipio, Benjamín Villalba.