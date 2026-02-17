Pérez Llorca pide "unidad y comprensión" en temas sensibles como la violencia de género

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado que no confrontará ni entrará en "dogmas ideológicos" en temas tan sensibles como la violencia de género, para la que ha pedido "unidad y comprensión" para combatirla.

Pérez Llorca, preguntado por los discursos del PP y de Vox en esta cuestión y las afirmaciones de la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y las reacciones políticas posteriores, ha manifestado que, ante un drama como es la violencia contra la mujer, "tenemos que estar unidos", y más tras el asesinato machista ocurrido este lunes en Benicássim (Castellón) de una enfermera a manos de su exmarido.

"Un día tan triste para toda España, y especialmente para la provincia de Castellón y la ciudad de Benicàssim", ha indicado el president, que ha asistido al mediodía al minuto de silencio convocado en el Ayuntamiento de Castellón como señal de duelo y en repulsa por el crimen machista.

Pérez Llorca ha evitado entrar en "dogmas ideológicos y en la lucha de pancartas" porque "ha quedado comprobado que no soluciona nada, que no ayuda en nada", y los ciudadanos "merecen que en temas tan sensibles como la violencia dejemos tanta ideología y mostremos unidad y comprensión", ha asegurado.