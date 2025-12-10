Pérez Llorca confirma la continuidad de los proyectos estratégicos en Castellón, incluida la ampliación de la Ronda Oeste y el Tram

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado hoy que desde el Gobierno valenciano seguirán trabajando en la ampliación de la Ronda Oeste de Castelló, así como de las líneas del Tram, y ha apostado por otras infraestructuas como el Hospital General de Castelló. "En eso seremos muy continuistas", ha subrayado.

Pérez Llorca se ha manifestado ante los medios en estos términos durante la visita que ha realizado a Castelló para asistir al acto organizado por la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana Hosbec al ser preguntado si dará continuidad a los proyectos de Mazón en Castellón.

"Hay muchísimas acciones que adoptó el Gobierno de la Generalitat Valenciana muy positivas para la Comunitat y, por tanto, tenemos que ser continuistas, como en la bajada de impuestos, en la apuesta por la enseñanza universal y gratuita de cero a tres años, y trabajando para que los estudiantes universitarios en su primer año de carrera que aprueben tengan las tasas pagadas", ha dicho el president, quien ha recordado que se hará un plan especial para la agricultura y otro para la pesca y se seguirá ayudando al sector cerámico.