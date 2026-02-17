Pérez Llorca: El aeropuerto de Castellón tiene potencial para aumentar usuarios y rutas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el aeropuerto de Castellón tiene "un gran potencial" para aumentar el número de usuarios y abrir nuevas vías con el objetivo de contribuir al turismo y al desarrollo económico de la provincia.

Pérez Llorca, que ha asistido a la toma de posesión de la nueva directora general de Aerocas, Raquel París, quien sustituye a Justo Bellón, ha destacado los registros históricos del aeropuerto en 2025 con más de 318.000 usuarios, "por delante de 18 aeropuertos del resto del país” gestionados por AENA.

En enero de este año el número de usuarios ha crecido un 14 %, según ha informado la Generalitat.

Estos datos demuestran que el aeropuerto de Castellón, ha manifestado el president, “era un proyecto muy bueno que ha servido para vertebrar la provincia, impulsar la conectividad y atraer turismo”.

Para este año hay previstas 16 rutas, entre ellas, dos nuevas que unen la provincia de Castellón con Manchester y Bolonia que empezarán a operar en junio.

Pérez Llorca ha afirmado que esta evolución es consecuencia de una gestión responsable y planificada por lo que ha agradecido “el gran trabajo” de Justo Vellón que ha dejado “una línea de trabajo a seguir”, y ha asegurado que la nueva dirección de Aerocas “tiene mucho proceso de mejora para seguir creciendo”.

Asimismo, ha resaltado la “coordinación y entendimiento con otras administraciones como la Diputación de Castellón para continuar trabajando en mejorar la calidad de vida de castellonenses, valencianos y alicantinos”, y se ha referido a los datos de los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia, que están siendo "referentes en España”.

La industria aeroespacial

Pérez Llorca, que ha asistido a la firma del convenio con el Consorcio Espacial Valenciano Val Space para su integración en la incubadora aeroespacial con sede en el aeropuerto de Castellón, ha destacado la aportación del sector empresarial en el desarrollo del aeropuerto, que se ha posicionado como una infraestructura clave en la industria aeronáutica y al sector aeroespacial con empresas líderes en mantenimiento, reparación y reciclaje que generan empleo estable y especializado.

Las instalaciones también cuentan con la primera incubadora de la Agencia Espacial Europea de la Comunitat Valenciana, donde se apoyan empresas emergentes tecnológicas.

La firma del convenio con ValSpace refuerza la colaboración público-privada y acelera la transferencia de conocimiento y tecnología y ofrece oportunidades de empleo cualificado, según fuentes de la Generalitat.