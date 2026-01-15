Penyagolosa Trails incorpora a Kailas FUGA como nuevo patrocinador principal

La marca internacional de trail running Kailas FUGA se convierte en el nuevo title sponsor de Penyagolosa Trails, una de las carreras de montaña más emblemáticas del calendario nacional. El acuerdo marca el inicio de una colaboración estratégica y a largo plazo que refuerza la presencia de la firma asiática en España y supone un nuevo impulso para la proyección internacional del evento castellonense.

Desde este momento, la prueba pasa a denominarse oficialmente FUGA Penyagolosa Trails.

Una alianza con vocación internacional

Fundada en 2003, Kailas es una de las marcas de referencia en equipamiento técnico para actividades al aire libre. Su línea FUGA está especializada en calzado y material para ultradistancia, con productos diseñados para pruebas extremas como zapatillas técnicas y mochilas de hidratación.

La marca cuenta con una sólida presencia en el circuito internacional de ultratrail y participa en competiciones de primer nivel, como el Tor des Géants. En España, Kailas FUGA ya colabora con corredores destacados, entre ellos José Ángel Jiménez ‘Canales’, tricampeón de la MiM, una de las pruebas de Penyagolosa Trails.

Crecimiento sin perder la identidad

Con este nuevo patrocinio, FUGA Penyagolosa Trails da un paso más en su consolidación dentro del panorama mundial del trail running. En los últimos años, la carrera ha incrementado su notoriedad internacional, reuniendo a miles de corredores y manteniendo una identidad ligada al territorio, la tradición y el respeto por la naturaleza.

El director de la prueba, Tico Cervera, ha destacado que la llegada de Kailas FUGA supone “una oportunidad para seguir creciendo y atraer a una comunidad cada vez más internacional”, subrayando que ambas partes comparten una visión común del trail running “exigente, sostenible y respetuoso con el entorno”.

Por su parte, Jacky Yao, responsable de FUGA International Event Partnerships, ha señalado que la decisión de patrocinar Penyagolosa Trails responde a la confianza en la experiencia y profesionalidad de la organización, que acumula más de 25 años de trayectoria.

Con esta alianza, FUGA Penyagolosa Trails continúa evolucionando como un evento de referencia, manteniendo sus raíces mientras mira al futuro del trail running internacional.