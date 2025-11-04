El paro alcanza los 32.528 desempleados en Castellón, por encima de la media nacional

El número de desempleados en la provincia de Castellón aumentó en octubre en 537 personas, situándose el total en 32.528, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo.

El sector Servicios fue el que más contribuyó a este incremento, con 481 desempleados más, seguido del colectivo de personas sin empleo anterior, con 135. En cambio, el paro descendió en Agricultura, Industria y Construcción.

El crecimiento mensual del desempleo en Castellón, del 1,68%, se sitúa por encima de la media nacional, que se mantiene en el 0,91%.

Datos de la Comunitat Valenciana y España

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunitat Valenciana aumentó un 0,25% en octubre, con 742 desempleados más en relación al mes de septiembre, hasta alcanzar la cifra global de 294.757 personas en paro en la región.

En el último año, con respecto a octubre de 2024, se han registrado 20.253 desempleados menos en la región valenciana, lo que supone un descenso interanual del 6,43%, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este martes.

A nivel nacional, el paro subió en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano. Tras el incremento del décimo mes del año, el número total de desempleados se situó en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007.

El aumento del desempleo registrado el mes pasado es el mejor dato para un mes de octubre desde 2022, cuando el paro bajó en 27.027 personas. En 2023 y 2024 subió en 36.936 y 26.769 personas, más de lo que lo ha hecho en octubre de este año.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro sólo ha bajado en octubre en dos ocasiones: en 2021 y 2022, con 734 y 27.027 parados menos, respectivamente, mientras que ha subido en 28 ocasiones, siendo el de octubre de 2008, con la crisis financiera, el más pronunciado, con 192.600 desempleados más.