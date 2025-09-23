Una pareja holandesa se instala en Tírig con la campaña municipal contra la despoblación

El Ayuntamiento de Tírig ha anunciado la llegada de sus primeros nuevos vecinos procedentes de Holanda, que han adquirido una antigua masía dentro de la campaña municipal para atraer población europea al municipio y combatir la despoblación.

Edgar y Karin, una pareja originaria de Tilburg, en la región de Brabante (Holanda), han firmado recientemente la compra de una masía con 44.500 metros cuadrados de terreno situada en un paraje cercano al Barranco de la Valltorta, reconocido por su valor natural y cultural.

Según han explicado, eligieron Tírig, municipio de 432 habitantes, por su paisaje, la tranquilidad, la cercanía al mar —a 35 kilómetros— y la riqueza patrimonial del Alt Maestrat, motivos que les llevaron a iniciar una nueva etapa vital en este municipio.

El alcalde de Tírig, Juanjo Carreres Montull, ha destacado que “para nosotros es una enorme satisfacción poder dar la bienvenida a Edgar y Karin. Ellos son el primer ejemplo visible de que nuestra apuesta por recuperar masías y viviendas vacías puede tener un futuro real y esperanzador para el pueblo”.

Combatir la despoblación

La campaña municipal, lanzada a principios de año, busca dar nueva vida a las más de 70 casas y masías antiguas del término municipal, facilitando el contacto entre propietarios y personas interesadas en rehabilitar y ocupar estas viviendas.

El Ayuntamiento confía en que la llegada de esta pareja holandesa sirva de “efecto llamada” para atraer a más familias jóvenes dispuestas a arraigarse en Tírig y contribuir al desarrollo del municipio.