PACMA acusa al Ayuntamiento de Borriol de ocultar la agónica muerte de “Armada”, el toro estrella de sus fiestas

PACMA ha denunciado que el Ayuntamiento de Borriol habría intentado ocultar la muerte de un toro bravo durante las fiestas locales en honor a Sant Bartomeu y Sant Roc, consideradas las más importantes del año en la localidad y dedicadas principalmente a festejos taurinos.

El animal, llamado “Armada” y con el número 24, pertenecía a la ganadería Ángel Gómez Núñez de Salamanca y había sido adquirido a la ganadería de Sergio Centelles de Catí. Armada estaba patrocinado directamente por el Ayuntamiento.

Según PACMA, el pasado 23 de agosto, después de ser sometido a ensogamiento, golpes, patadas y a la práctica del embolado durante la “prueba” vespertina, el toro murió tras una agonía prolongada, sin que se hayan esclarecido públicamente las causas de su fallecimiento. PACMA añade que el cuerpo fue retirado de madrugada y trasladado a un depósito municipal, lo que la organización considera un intento de silenciar el suceso y evitar repercusiones públicas.

Las fiestas taurinas de Borriol, que cuentan con el respaldo de la Diputación de Castellón, incluyen diversas actividades como bous de vila, concurso de ganaderías, exhibición de bous feréstecs, embolados, la “nit del foc” y vaques enfudades, generando un programa que, según PACMA, implica un sufrimiento constante para los animales.

El Partido Animalista califica el caso como un extremo de maltrato animal y acusa al Ayuntamiento, gobernado por Compromís con mayoría absoluta y patrocinador directo de los festejos, de permitir el maltrato y de ocultar la noticia de la muerte del toro.

Desde PACMA exigen la depuración inmediata de responsabilidades políticas tanto en el consistorio como en las instituciones que financian estas celebraciones, advirtiendo que el silencio y la ocultación convierten a las autoridades en cómplices directos de la violencia contra los animales.

Por su parte el Alcalde de Borriol, Héctor Ramos, ha asegurado en declaraciones a Onda Cero que el festejo se celebró con la máxima vigilancia del director de lidia, sus ayudantes, voluntarios y la veterinaria que estuvo en todo momento vigilando por que se cumpliera la ley.