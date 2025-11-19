Ortolá (Vox): “La reincidencia delictiva se repite en Castellón"

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón y concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, ha advertido de que la ciudad continúa registrando casos de delincuencia reincidente. Según señala, las fuerzas de seguridad se encuentran con “individuos que vuelven a delinquir de forma reiterada sin que el marco legal permita actuar con la firmeza necesaria”.

Ortolá cita dos intervenciones recientes: la detención por parte de la Policía Local de un individuo sorprendido intentando acceder a una vivienda en la Marjalería y, días después, el arresto por la Policía Nacional de otro sospechoso de múltiples robos en comercios del distrito marítimo. “No son casos aislados —afirma—; se detiene a multirreincidentes, pero el sistema los devuelve a las 72 horas a las calles”.

El portavoz sostiene que esta situación es consecuencia del actual marco penal. “Entran en una vivienda, roban en un comercio, son detenidos y, a las pocas horas, quedan de nuevo en libertad. La ley no frena la reincidencia”, afirma, y considera que las normas “protegen más al delincuente que al vecino”.

Ortolá lamenta que el Congreso rechazara la proposición de ley de VOX para modificar la normativa penal. La iniciativa incluía medidas como reducir la edad de responsabilidad penal, endurecer sanciones para reincidentes, ampliar plazos de prescripción y permitir la expulsión o pérdida de nacionalidad en menores extranjeros condenados por delitos graves.

El concejal concluye que “España necesita un cambio profundo en materia de seguridad”, con un endurecimiento de penas, un control más firme de la inmigración irregular y más medios para las fuerzas de seguridad. “VOX seguirá defendiendo reformas que protejan la vida y la propiedad de los castellonenses”, asegura.