Ortolá asegura que “VOX ha llegado para quedarse” tras cumplir el 80% de los compromisos en Castelló

Antonio Ortolá, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón y concejal de Seguridad, ha defendido este jueves durante el debate del estado de la ciudad que “VOX ha llegado para quedarse”, tras cumplirse un año desde la formación del gobierno local en coalición con el Partido Popular. En su intervención, Ortolá ha asegurado que el pacto de gobierno ha cumplido “el 80% de los compromisos pactados” y ha subrayado que su formación seguirá centrada en “buscar el bien común, lo que beneficie a todos”.

El edil ha recordado que, al inicio de la legislatura, encontraron una ciudad “hecha añicos después de ocho años de algaradas y luchas intestinas entre naranjas, morados y rojos”, y ha señalado que su gestión ha supuesto un cambio respecto a “un gobierno socialcomunista anterior”.

Medidas económicas y sociales adoptadas

Ortolá ha detallado algunas de las acciones realizadas por el actual gobierno local, entre las que ha destacado la reducción de impuestos, con una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 2%, la suspensión de la tasa de terrazas de la hostelería y la bonificación de la tasa de basuras a los inquilinos.

En materia social, ha señalado que se ha priorizado la mejora de los servicios sociales de la ciudad, con especial atención a la estabilización de plazas para educadores sociales y psicólogos. Además, ha anunciado reformas en las infraestructuras, como la renovación de la tenencia de Alcaldía Sur, para “albergar dignamente a los servicios sociales de ese distrito”.

Ortolá ha puesto énfasis en la construcción de vivienda pública y privada en distintos sectores urbanos, y ha manifestado que se está trabajando contra la ocupación ilegal para ayudar a los vecinos a recuperar su propiedad privada.

Seguridad y control de la inmigración

Como concejal de Seguridad, ha destacado que la Policía Local “es efectiva allí donde se le pide que trabaje” y que se han desbloqueado procesos selectivos para la renovación del cuerpo de bomberos. Además, ha defendido la implementación de “puntos fijos de seguridad en las fiestas”, que, según ha dicho, están proporcionando “verdadera seguridad a las niñas y a las mujeres”.

En materia de inmigración, ha subrayado que el gobierno municipal afronta “la creciente amenaza de la inmigración ilegal masiva” y ha defendido que los menores que llegan en situación irregular deben ser “devueltos a sus países con sus padres, que es donde deben estar”. Ha advertido de que esta situación “pone en riesgo nuestros barrios y muy en especial a nuestras mujeres y a las niñas”.

Proyectos culturales, sociales y urbanísticos

Ortolá ha valorado también el impulso dado a la cultura, el deporte y las fiestas locales, así como la puesta en valor de las potencialidades de Castellón, como sus playas, el mundo rural y el turismo. Entre los proyectos en marcha, ha mencionado la culminación de la Avenida de Valencia para evitar inundaciones recurrentes, y el desarrollo del Parque de Sensal como “pulmón y ejemplo de renaturalización de la ciudad”.

En relación con problemas sociales específicos, ha anunciado que el Ayuntamiento trabajará en colaboración con Generalitat y Diputación para financiar el traslado y construcción de un nuevo albergue de transeúntes y un centro de atención a personas con adicciones, gestionado por la Fundación Salud y Comunidad, para “atender con dignidad y respeto” a los más vulnerables.

Críticas al gobierno anterior y a la política nacional

El portavoz de VOX ha criticado duramente a la anterior administración local y al gobierno central, al que ha calificado como “mentiroso, corrupto y traidor”, y ha vinculado la gestión nacional con problemas de corrupción y desgobierno. Ha manifestado que “esto es lo que estamos viendo en España y lo que estamos tratando es que nos salpique lo menos posible en Castellón”.

Ortolá ha insistido en que la coalición gobernante seguirá “priorizando Castellón frente a políticos irresponsables que quieren mandar el dinero a países lejanos mientras hay castellonenses que sufren necesidades básicas”. También ha anunciado que se recortarán subvenciones a entidades catalanistas para destinar los recursos a áreas que, en su opinión, “de verdad importan”.

Finalmente, ha reiterado que VOX continuará manteniendo el contacto directo con los vecinos, impulsando eventos de convivencia en los barrios y bajando impuestos. “La solución la tienen ellos y nosotros el deber de escucharles y hacerlo sí está en nuestras manos, ganas no nos faltan”, ha concluido.