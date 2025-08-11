Oropesa del Mar cierra con éxito una intensa semana de música y festivales

Del 6 al 8 de agosto, la Plaza María Cambrils Sendra, en la zona de Les Amplaries, ha sido el escenario de la quinta edición del Festival Luna Pop, organizado por la Concejalía de Turismo. Este evento ha vuelto a demostrar su gran acogida entre vecinos y visitantes, reuniendo a un gran número de asistentes cada noche. Llegando a congregar a 1.200 personas en la última jornada, cifra que confirma el arraigo de este festival en la agenda estival.

El pasado sábado 9 de agosto, la música siguió con la segunda edición del Oropesa Summer Festival, que dará comienzo a las 20:00 horas y ofrecerá una programación pensada para todos los gustos, con DJs y grupos de música alternativa, poniendo así el broche de oro a una semana de conciertos para todos los públicos.

El alcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert, ha declarado: "El departamento de turismo nos implicamos mucho en generar actividades que motiven a cuantos nos visitan a disfrutar en sus vacaciones y lleven un grato recuerdo de su estancia en Oropesa, generando en todos las ganas de volver. Quiero der las gracias a los funcionarios de turismo por su trabajo".

Desde el Ayuntamiento de Oropesa del Mar se agradece la participación y el entusiasmo de todos los asistentes, así como el trabajo de los artistas, técnicos y personal implicado en la organización de estos eventos que, año tras año, contribuyen a dinamizar la oferta cultural y turística del municipio.