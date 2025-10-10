Oropesa del Mar celebra el Día de la Comunidad Valenciana con toros y el concierto de Los Manolos

Oropesa del Mar ha celebrado este jueves el Día de la Comunidad Valenciana en el marco de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Paciencia, aunque la amenaza de lluvia obligó a suspender los actos programados durante la mañana por motivos de seguridad. A pesar de las inclemencias meteorológicas, la tarde y la noche han mantenido el pulso festivo con una notable participación ciudadana.

La previsión de condiciones meteorológicas obligó a suspender la VII Desfilada Histórica y recreación histórica del paso de Jaume I, la exhibición de trashumancia urbana con reses y la mascletà que estaban programadas para la mañana . Una medida preventiva que ha priorizado la seguridad de participantes y espectadores, si bien ha supuesto renunciar a algunos de los actos más emblemáticos del día.

Por la tarde, una vez despejadas las dudas meteorológicas, el protagonismo regresó al Ravalet con la exhibición de toros y vaquillas de la ganadería Iván Miró, seguida de un toro embolado que reunió a numeroso público dispuesto a disfrutar de la tradición taurina en este último día de “Bous al Ravalet”. El ambiente festivo continué con el tardeo organizado por la Peña Sense DNI, que contó con la actuación de DJ Natxo, llenando de ritmo y alegría el recinto taurino.

La jornada de este jueves cerró por todo lo alto con el concierto de Los Manolos en el Recinto Multiusos, que reunió a cientos de personas. El mítico grupo ofreció un espectáculo lleno de energía, versiones inolvidables y ritmo mediterráneo, logrando conectar con todas las generaciones en una actuación que fue uno de los platos fuertes del programa festivo y que ha compensado las suspensiones matinales.

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha agradecido la comprensión de todos los colectivos afectados por las suspensiones, especialmente a la Asociación Cultural 9 d'Octubre, organizadora de la Desfilada y recreación histórica. Asimismo, ha destacado la respuesta del público, que acudió masivamente a los actos de tarde y noche manteniendo vivo el espíritu festivo del Día de la Comunidad Valenciana.