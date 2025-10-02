Oropesa incorpora 5 agentes interinos a su plantilla de Policía Local

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar incorpora a 5 agentes de Policía Local contratados como interinos que han tomado posesión este pasado miércoles 01 de octubre, para incrementar la plantilla del cuerpo municipal y reforzar así la seguridad en el muncipio. Esta posibilidad, permite disponer a corto plazo de nuevas y nuevos agentes que de inmediato se podrán sumar al servicio.

Los 5 nuevos agentes provienen de la bolsa de empleo temporal de la Policía Local. Permanecerán en sus cargos durante un plazo máximo de tres años, o hasta que las plazas que ocupan sean ocupadas tras el preceptivo proceso de selección

El Sr. Alcalde y concejal de Recursos Humanos y de Seguridad, Rafael Albert, ha señalado que con sus incorporaciones "se cumple el compromiso marcado de reforzar la Policía Local de Oropesa del Mar y su plantilla. Con la toma de posesión de los 5 nuevos Policías que se suman a los 4 que tomaron posesión en los últimos meses renovamos la Policía y mejoramos su operatividad para ofrecer un servicio más eficaz y de calidad a la ciudadanía".