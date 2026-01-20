Onda refuerza su colaboración con la Fundación Ateneu en la atención al daño cerebral adquirido

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Onda, Óscar Valero, ha visitado esta semana la Fundación Ateneu Daño Cerebral, con el objetivo de conocer de primera mano sus instalaciones, así como el proyecto de las nuevas instalaciones que permitirán poner en marcha un centro pionero en la Comunitat Valenciana para la rehabilitación, autonomía personal y participación social.

Durante la visita, Valero ha puesto en valor la estrecha colaboración que mantiene el Ayuntamiento de Onda con la entidad, que permite que seis personas ondenses acuden semanalmente a Ateneu para recibir atención especializada. Este servicio es posible gracias al convenio municipal que cubre los costes del transporte de los usuarios, garantizando así el acceso a un recurso esencial fuera del municipio.

Compromiso social

El edil ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Onda trabajamos para que ninguna persona se quede atrás, y eso implica apoyar a entidades que realizan una labor imprescindible con colectivos especialmente vulnerables”. En este sentido, Valero ha destacado que la atención al daño cerebral “requiere recursos específicos, profesionales cualificados y una implicación institucional firme”.

Además, ha señalado que el Ayuntamiento de Onda “seguirá siendo un aliado de los recursos sociosanitarios que aportan valor real a la vida de las personas”, recordando que el convenio con Ateneu es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y entidades sociales se traduce en servicios concretos para la ciudadanía.

Por su parte, Verónica Lara, directora de la Fundación Ateneu Castellón, ha agradecido la visita del concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Onda a las instalaciones de la entidad, así como la renovación de su compromiso con el proyecto social de la fundación.

“Este apoyo institucional es fundamental para seguir avanzando y para abrir la puerta a nuevas líneas de colaboración que nos permitan mejorar la atención a las personas usuarias y a sus familias”, ha señalado.

Desde Ateneu, Lara ha subrayado que el objetivo es “seguir acompañando a las personas con daño cerebral adquirido en la construcción de su nuevo proyecto de vida, recuperando autonomía en actividades cotidianas como ir a comprar, utilizar el transporte público, volver a conducir o aprender a gestionar el llamado daño cerebral invisible, que no siempre se percibe externamente, pero tiene un impacto profundo tanto en la persona como en su entorno”.