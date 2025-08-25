Onda impulsa un nuevo encuentro de diálogo y sensibilización para la prevención del suicidio

La jornada reunirá a especialistas, entidades y vecinos para compartir conocimientos, experiencias y estrategias de prevención.

El día comenzará con la ponencia “Hablemos más. Estrategias de prevención y promoción de la salud”, a cargo del psicólogo fundador y CEO de SEMBREM, Jesús Pelluch Ramos, una entidad social especializada en proyectos de salud pública que trabaja para mejorar la salud mental y generar entornos más saludables y resilientes.

Y el plato fuerte del día será la proyección del documental “El estigma del silencio”, una obra dirigida por Sergio Hernández que combina los testimonios de víctimas, supervivientes, familiares y expertos en salud mental, con un mensaje profundamente preventivo y esperanzador. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio con el propio director y referentes de distintos ámbitos de abordaje de la salud mental.