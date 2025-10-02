Onda Cero Castellón sortea dos entradas dobles para el España Sub-21 vs Finlandia en Castalia

La Selección Española Sub-21 volverá a ser protagonista en Castellón. El próximo 14 de octubre, a las 18:30 horas, el Estadio Castalia acogerá el encuentro entre España Sub-21 y Finlandia, un duelo clave dentro del calendario internacional de la “Rojita”.

Con motivo de este partido, Onda Cero Castellón y la Real Federación Española de Fútbol, han puesto en marcha un sorteo de dos entradas dobles para que los aficionados puedan disfrutar en directo del choque.

Para participar, los interesados deberán seguir los perfiles oficiales de Onda Cero Castellón y de la Selección Española de Fútbol en instagram, mencionar a la persona con la que acudirían al estadio y compartir la publicación del sorteo en sus historias. El plazo de participación estará abierto hasta el 7 de octubre.

Este partido supone una oportunidad única para ver en acción a las jóvenes promesas del fútbol español, que lucharán por mantener su gran nivel competitivo frente a una selección finlandesa.

El Estadio Castalia volverá a vestirse de gala para acoger a la Sub-21, ofreciendo a la afición castellonense la posibilidad de disfrutar de un evento deportivo de primer nivel.