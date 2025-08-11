Ola de calor extrema y riesgo máximo de incendios: semana crítica en Castellón

La provincia de Castellón afronta una semana especialmente complicada debido a las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios forestales. Según las previsiones, hoy y mañana serán los días más críticos, con máximas que superarán los 37 grados y una sensación térmica cercana a los 40 grados, provocada por la humedad.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estima que la ola de calor podría comenzar a remitir a partir del miércoles, aunque en Castellón las temperaturas seguirán siendo elevadas.

Durante la jornada de hoy se mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas desde la 13:00 hasta las 20:00 horas en toda la provincia. Además, se esperan tormentas secas en el interior, con fuertes rachas de viento, lo que complica aún más la situación y eleva el riesgo de incendios, motivo por el cual se ha activado la alerta roja.

Ante la situación de preemergencia extrema, se han activado medidas preventivas en toda la provincia de Castellón. Las autoridades recuerdan que:

Está prohibido encender fuego en zonas forestales.

en zonas forestales. No se pueden realizar quemas controladas.

se pueden realizar Queda restringido el uso de maquinaria que pueda generar chispas .

. No se debe arrojar colillas, vidrios o basura en entornos naturales.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón recalca la importancia de seguir estas recomendaciones para evitar incidentes que puedan desencadenar fuegos forestales.

A la difícil situación meteorológica se suma el malestar del cuerpo de bomberos, que hoy ha denunciado públicamente sus condiciones laborales. Los sindicatos advierten de la falta de personal en el consorcio y reclaman la implantación de un tercer turno que permita atender el servicio con mayor eficacia, especialmente durante episodios críticos como el actual.

Además, solicitan mejoras urgentes en la gestión administrativa, la negociación del convenio colectivo y mayor inversión en infraestructuras y vehículos. De no producirse avances en estas áreas, los sindicatos advierten que están dispuestos a salir a la calle a protestar.