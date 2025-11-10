DERECHO CANÓNICO

El obispo de la diócesis Segorbe-Castelló presenta su renuncia al Papa al cumplir 75 años

La renuncia de López Llorente solo será efectiva una vez que el Papa la acepte formalmente. Hasta ese momento, continuará ejerciendo plenamente como obispo titular de Segorbe-Castellón.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Casimiro López Llorente, obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón
Casimiro López Llorente, obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón

Este lunes, 10 de noviembre, Mons. Casimiro López Llorente, Obispo de Segorbe-Castellón, celebra su 75º cumpleaños. De acuerdo con el canon 401 §1 del Código de Derecho Canónico, ha presentado su renuncia al cargo de obispo diocesano, poniéndola en manos del Santo Padre, León XIV. Sin embargo, dicha renuncia solo será efectiva una vez que el Papa la acepte formalmente. Hasta ese momento, Mons. López Llorente continuará ejerciendo plenamente como obispo titular de Segorbe-Castellón, con todas las facultades, deberes y derechos inherentes a su ministerio pastoral.

La Santa Sede no establece un plazo fijo para la aceptación de estas renuncias, y el proceso puede extenderse desde unos meses hasta varios años, dependiendo de las circunstancias. Cuando la aceptación pontificia se haga pública, Mons. Casimiro pasará a ser Obispo emérito de Segorbe-Castellón, título que reconoce su servicio y vinculación con la diócesis que ha pastoreado durante años. El Papa será el encargado de nombrar el nuevo Obispo.

Cabe recordar que la renuncia al gobierno de una diócesis no implica la renuncia al episcopado ni a su compromiso con la Iglesia. El obispo emérito sigue siendo obispo por la consagración recibida y conserva la responsabilidad de enseñar, santificar y guiar al pueblo de Dios, conforme a su nueva condición. Además, mantiene los signos episcopales como expresión de su identidad y de su continua dedicación al servicio de la Iglesia universal.

