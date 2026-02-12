El nuevo mercado provisional de Santa Clara abre sus puertas con gran afluencia de público

El nuevo mercado provisional de la plaza Santa Clara ha comenzado su actividad este jueves en Castellón, registrando desde primeras horas una gran afluencia de público. La alcaldesa, Begoña Carrasco, acompañada de concejales y responsables municipales, ha visitado el espacio y ha resaltado que la instalación “permite garantizar la continuidad de la actividad comercial durante las obras de remodelación integral del Mercado Central” y simboliza “la cooperación y el diálogo con los vendedores del mercado”.

Un espacio moderno y funcional

El mercado provisional cuenta con 42 puestos, incluyendo un bar y un kiosco, y rodea el monumento dedicado a la fundación de la ciudad en la plaza Santa Clara. Según Carrasco, “tanto los vendedores como los clientes cuentan con un espacio totalmente funcional, más luminoso y preparado para realizar sus compras, atrayendo nuevos clientes en esta nueva ubicación”.

El espacio ha sido diseñado para que los vendedores sigan siendo “el corazón comercial de Castellón” y se están realizando ajustes durante los primeros días atendiendo peticiones de los comerciantes.

De la mano de los vendedores

La alcaldesa ha destacado el proceso de colaboración con los comerciantes, señalando que “hemos escuchado, debatido y trabajado de la mano de los vendedores, atendiendo sus demandas y ajustando cronogramas y espacios para garantizar un traslado ordenado, cómodo y seguro”. Carrasco ha agradecido su paciencia y compromiso diario durante todo el proceso.

Apoyo del Ayuntamiento

El gobierno municipal ha puesto a disposición de los vendedores todos los medios necesarios para facilitar la mudanza y minimizar molestias. Además, se han ofrecido medidas como suspensión del pago del canon anual, prórroga de concesiones y ayudas directas para garantizar la continuidad de la actividad comercial.

Una obra de futuro

El nuevo mercado provisional forma parte de la remodelación integral del Mercado Central, con una inversión superior a 10 millones de euros, incluidos fondos europeos. Carrasco ha destacado que “convertirá este emblemático edificio en un espacio moderno, accesible y dinamizador comercial y turístico del centro urbano de nuestra ciudad”.