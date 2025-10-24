El nuevo ICH-X K3 llega a Castellón de la mano de MCS Mobility combinando potencia y tecnología avanzada

La marca ICH-X, perteneciente al grupo DR Automobiles, ha llegado a la provincia de Castellón de la mano del concesionario oficial MCS Mobility de Vila-Real. ICH-X, especializada en vehículos todoterreno, amplía así su presencia en España con un nuevo modelo robusto, de diseño contundente, potentes motorizaciones y avanzada tecnología off-road. Su oferta incluye versiones de gasolina y versiones bifuel gasolina-GLP.

ICH-X llega a Castellón con el nuevo todoterreno K3 junto a MCS Mobility | MCS Mobility

Un hito para el sector del motor en Castellón

La provincia de Castellón ha sido escenario de un acontecimiento relevante para los aficionados a la automoción. El concesionario MCS Mobility, situado en la avenida de França 62 de Vila-Real, ha realizado la primera entrega oficial del ICH-X K3, el nuevo todoterreno premium del grupo italiano DR Automobiles. Esta primera matriculación marca el inicio de la presencia del modelo en la zona y abre el camino a próximas entregas ya programadas.

MCS Mobility es el distribuidor oficial en la provincia de todas las marcas del grupo DR Automobiles: DR, EVO, ICH-X, Sportequipe y Tiger. El concesionario ofrece un servicio completo que incluye la venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, además de financiación personalizada, garantía oficial y servicio postventa especializado. Esta primera entrega consolida su posición como punto de referencia para los conductores castellonenses que buscan nuevas alternativas de movilidad.

ICH-X llega a Castellón con el nuevo todoterreno K3 junto a MCS Mobility | MCS Mobility

ICH-X K3: fuerza, tecnología y versatilidad

El ICH-X K3 es un todoterreno de gran tamaño, con una longitud cercana a los 4,80 metros, que combina un diseño moderno con una fuerte presencia. Dispone de un motor 2.0 turbo de 245 CV en su versión de gasolina, asociado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades y a un sistema de tracción total permanente, lo que le permite desenvolverse con solvencia tanto en carretera como en terrenos más exigentes.

Una de las versiones más destacadas es la bifuel gasolina-GLP, que cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Esta opción no solo reduce el coste por kilómetro, sino que también facilita el acceso a las zonas de bajas emisiones, cada vez más comunes en las grandes ciudades.

ICH-X llega a Castellón con el nuevo todoterreno K3 junto a MCS Mobility | MCS Mobility

En el interior, el K3 ofrece un habitáculo amplio y bien equipado, centrado en el confort. Incluye de serie faros FULL LED,instrumentación digital, una gran pantalla táctil central, asientos eléctricosy calefactables,cámara de visión 360º y un completo conjunto de asistentes a la conducción, entre ellos alerta de colisión frontal, aviso de cambio de carril y detección de ángulo muerto.

Castellón se une a la nueva generación de todoterrenos

La llegada de ICH-X a Castellón representa un paso importante en la estrategia de expansión de DR Automobiles en el mercado español y refleja el creciente interés de los conductores de la provincia por vehículos resistentes, tecnológicos y con motorizaciones adaptadas a las nuevas demandas de movilidad. Desde MCS Mobility confirman que ya hay más entregas programadas a corto plazo, lo que contribuirá a fortalecer la presencia de la marca en la zona.

ICH-X llega a Castellón con el nuevo todoterreno K3 junto a MCS Mobility | MCS Mobility

Con esta incorporación, Castellón suma un nuevo referente en el segmento de los todoterrenos, ofreciendo a los conductores una alternativa potente, moderna y bien equipada, con el valor añadido de disponer de una versión ECO. Todo indica que el ICH-X K3 se convertirá en uno de los modelos más solicitados de la gama y en una opción muy apreciada por quienes buscan un todoterreno versátil, potente y preparado para cualquier tipo de uso.