El nuevo Citroën C5 Aircross ya está en Garage Castellón, concesionario oficial para la provincia

Garage Castellón, concesionario oficial para Castellón y provincia, ya dispone de las primeras unidades del Nuevo C5 Aircross. Desde hoy mismo se puede ver y probar el totalmente renovado C5 Aircross y realizar los pedidos de la última

novedad de la marca, que viene a completar la renovación total de toda la gama en menos de dos años.

El nuevo SUV convierte los deseos cotidianos en experiencias memorables. El Nuevo SUV C5 Aircross es el coche que permite disfrutar mucho más, sin renunciar a nada.

CARACTERÍSTICAS C5 AIRCROSS

Con un diseño exterior renovado, nuevos Faros Matrix LED y Light Wings que mejoran su aerodinámica. Un interior tecnológico, con pantalla táctil en cascada de 13", Head-Up Display extendido, asientos Citroën Advanced Comfort con masaje, calefacción y ventilación.

Su espacio es XXL con sus 4,65 m de largo, 651 litros de maletero y una segunda fila con 51 mm extra para las piernas. En cuanto a la motorización, el nuevo modelo cuenta con Hybrid 145 CV (etiqueta ECO) Plug-In Hybrid 195 CV (hasta 100 km en modo eléctrico urbano) Eléctrico 213 CV y 230 CV (hasta 680 km de autonomía WLTP.