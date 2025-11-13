Nueva agresión de un interno a tres funcionarios de la cárcel de Castellón

Nueva agresión de internos de la cárcel de Castellón a funcionarios de prisiones. Ocurrió la mañana del pasado miércoles, en el Centro Penitenciario Castellón I cuando un penado propinó un puñetazo en la mandíbula y patadas, al trabador de prisiones. Luego, al no tener autorización los funcionarios para poner las esposas, agredió a otros dos.

Los hechos se iniciaron en el transcurso de un curso formativo que se celebraba en la enfermería del centro sobre “nuevas adicciones”, dirigido a internos del módulo de respeto, uno de los internos manifestó su deseo de abandonar el curso, a lo que el funcionario del departamento le explicó que no podía hacerlo sin autorización. En ese momento, el interno reaccionó violentamente, propinando un fuerte puñetazo en la mandíbula al funcionario.

Ante la agresión, otros funcionarios presentes intervinieron para inmovilizar al interno, que se resistió de forma violenta hasta ser finalmente controlado y trasladado a la celda de observación de enfermería. Una vez atendido por el médico, fue conducido al departamento de aislamiento, con la orden del jefe de servicios de no aplicar la medida reglamentaria de sujeción. El interno allí volvió a mostrar una actitud agresiva y, al no ir

esposado, agredió a otros dos funcionarios más.

El portavoz del sindicato Acaip, José Manuel Fernández, denuncia que estás situaciones son continuas y nadie hace nada para evitarlas. Aseguran que cada día son más frecuentes las agresiones a trabajadores penitenciarios, que desarrollan su labor en condiciones de falta de medios, escasez de personal médico, con un déficit superior al 70 %, y bajo una política permisiva y buenista impulsada desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El sindicato reclama revisión de los protocolos de actuación frente a internos agresivos, refuerzo de las plantillas médicas y actualización de las relaciones de puesto de trabajo para ajustar las plantillas a las tipología de presos, además del reconocimiento efectivo del personal penitenciario como agente de autoridad, con la consiguiente protección jurídica.

Advierten que, sin datos oficiales aún disponibles, el año 2025 se perfila como uno de los más violentos de los últimos tiempos en los centros penitenciarios españoles.