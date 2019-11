Normalització Lingüística subvenciona les associacions que promocionen el valencià

La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real ha publicado la convocatòria de subvencions destinades a premiar totes aquelles associacions sense ànim de lucre d’àmbit local que realitzen activitats de promoció del valencià. Les ajudes econòmiques financen projectes de normalització i d’activitats de foment del valencià realitzats durant el 2019.

Es premiaran aquelles iniciatives dutes a terme per les associacions per a sensibilitzar en l’ús del valencià en la retolació, la documentació, les actuacions musicals i teatrals en valencià, per utilitzar el valencià com a llengua de treball, campanyes publicitàries i llocs web en valencià, entre d’altres. Les associacions hauran de fer constar el patrocini de la Regidoria de Normalització Lingüística tant en les activitats com en els materials que presenten a aquesta convocatòria, que ha establit una dotació de 10.000 euros que es repartirà entre totes les associacions que presenten la sol•licitud d’ajudes dins del termini de trenta dies naturals que comença demà, 19 de novembre, i finalitza el 18 de desembre de 2019.

Alguns dels criteris que tindrà en compte la Comissió de Valoració per a l’assignació de la subvenció són, entre d’altres, que els projectes promoguen la recuperació i el foment de l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana, que compten amb la participació directa dels beneficiaris en la seua elaboració, desplegament i execució, fent a les vila-realenques i els vila-realencs subjectes i protagonistes de l'acció realitzada; que impulsen la recuperació i el manteniment de tradicions pròpies, i l’abast i els efectes duradors de les actuacions proposades.

Les bases estan disponibles al tauler d’anuncis i edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-real.