Net Working Directivas Castellón apoya la candidatura de consenso para la candidatura para la presidencia de la CEV

Ante el anuncio de Luis Martí de presentarse como presidente de CEV Castellón, la NDCS – Networking Directivas Castellón, asociación que reúne a directivas y empresarias de la provincia, expresan su satisfacción y apoyo a esta candidatura que nace con un espíritu de consenso y colaboración.

La propuesta contará con Carmelo Martínez como vicepresidente primero, lo que refuerza la solidez de un proyecto clave para el desarrollo económico y empresarial de Castellón.

Desde NDCS "reiteramos nuestro compromiso de respaldar el proyecto de CEV Castellón y, con ello, el de CEV Comunitat Valenciana, convencidas de que el trabajo conjunto y la inclusión de la voz de las directivas y empresarias es esencial para fortalecer el tejido empresarial y avanzar hacia un futuro de crecimiento y oportunidades".