DIRECTIVAS CASTELLÓN

Net Working Directivas Castellón apoya la candidatura de consenso para la candidatura para la presidencia de la CEV

Luis Martí se presenta como presidente de la Confederación de Empresarios Valenciano, y la propuesta cuenta con Carmelo Martínez como vicepresidente primero.

Representantes de la CEV con MONICA BOIX, representante de NDCS en sede de la confederación en Castellón.
Representantes de la CEV con MONICA BOIX, representante de NDCS en sede de la confederación en Castellón. | NDCS

Ante el anuncio de Luis Martí de presentarse como presidente de CEV Castellón, la NDCS – Networking Directivas Castellón, asociación que reúne a directivas y empresarias de la provincia, expresan su satisfacción y apoyo a esta candidatura que nace con un espíritu de consenso y colaboración.

La propuesta contará con Carmelo Martínez como vicepresidente primero, lo que refuerza la solidez de un proyecto clave para el desarrollo económico y empresarial de Castellón.

Desde NDCS "reiteramos nuestro compromiso de respaldar el proyecto de CEV Castellón y, con ello, el de CEV Comunitat Valenciana, convencidas de que el trabajo conjunto y la inclusión de la voz de las directivas y empresarias es esencial para fortalecer el tejido empresarial y avanzar hacia un futuro de crecimiento y oportunidades".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer