La negociación del convenio cerámico sigue encallada pese a la mejora salarial ofrecida por ASCER

Patronal y sindicatos han acordado fijar la próxima reunión para el martes 9 de diciembre

Onda Cero Castellón

Castellón |

Las negociaciones del convenio colectivo del sector cerámico —del que dependen más de 15.000 puestos de trabajo en la provincia de Castellón— continúan sin un acercamiento claro entre la patronal ASCER y la representación sindical.

Según la valoración trasladada por ASCER tras la reunión celebrada hoy, la organización empresarial ha presentado una mejora en su oferta de incrementos salariales, en lo que considera una muestra de su “voluntad de avanzar hacia el acuerdo”. No obstante, los sindicatos han calificado la propuesta como insuficiente, manteniendo la mayor parte de sus reivindicaciones y sin cambios en su postura.

La sesión ha estado marcada por intervenciones de ambas partes defendiendo sus posiciones y varios recesos para intentar aproximar posturas. Finalmente, la reunión se ha dado por concluida sin avances sustanciales.

Las partes han acordado fijar la próxima reunión para el martes 9 de diciembre, en un proceso negociador que sigue siendo clave para la estabilidad laboral y económica de uno de los sectores estratégicos de la provincia.

