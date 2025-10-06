Nealis presenta en Valencia su nueva hoja de ruta estratégica para liderar la innovación y el crecimiento

Nealis, el nuevo holding corporativo que sustituye al Grupo Gimeno, presentó el pasado viernes en el Palau de Les Arts de Valencia su hoja de ruta estratégica para el próximo periodo en un acto que congregó a cerca de 400 personas y simboliza el inicio de una nueva era para la compañía.

El evento contó con una amplia representación institucional, con la presencia de miembros de la Generalitat Valenciana, las diputaciones de Castellón y Valencia, así como de diversos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. También asistieron numerosos representantes del ámbito económico, empresarial y social que respaldaron este momento clave en la historia de la empresa.

Durante la presentación, Enrique Gimeno, presidente de Nealis, y Myriam Gimeno, consejera delegada, repasaron la evolución del grupo y analizaron los retos y desafíos de esta nueva etapa, destacando la importancia de las nuevas generaciones en el futuro de la compañía.

Enrique Gimeno resaltó que las claves del éxito han sido “la diversificación y el foco en servicios esenciales para el bienestar de las ciudades”, así como “la innovación y la capacidad de reinventarnos con una visión positiva y orientada siempre al servicio”.

Por su parte, Myriam Gimeno subrayó que esta nueva fase refleja “la visión compartida de un grupo más global y profesional, con capacidad para traspasar fronteras sin perder la cultura y los valores que nos hacen únicos”.

La estrategia de Nealis se basará en tres vectores principales: alianzas, crecimiento e innovación, según detalló José Luis Vilar, director general corporativo. El plan prevé un horizonte de medio plazo con un objetivo de 1.000 millones de euros de facturación, 300 millones en inversiones y la creación de más de 3.000 puestos de trabajo, sumando un equipo total de 10.000 empleados.

El holding estructurará su actividad en cuatro grandes áreas de negocio:

Agua y Medioambiente ;

Instalaciones y Servicios ;

Infraestructuras ; y

Hospitality.

Además, impulsará sectores de alto potencial como la bioenergía, la gestión de residuos, data centers o el sector industrial y residencial.

La innovación tecnológica será clave con el lanzamiento de Nealis Tech, una marca que integrará las capacidades digitales y tecnológicas del grupo, apostando por la digitalización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. También se anunció la creación de un Hub de innovación para conectar talento interno con startups y centros de investigación.

El acto incluyó la presentación de la nueva marca Nealis, que simboliza “una nueva forma de contarnos y proyectarnos”, con un logotipo que refleja su misión de conectar personas y ciudades. Su lema, “El Progreso, siempre”, recoge su propuesta de valor.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, destacó el arraigo histórico de la compañía en la ciudad, señalando su contribución al progreso desde 1873. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, clausuró el encuentro resaltando la fuerza de Nealis como un conjunto de más de 40 empresas con Castellón como centro y el mundo como horizonte.