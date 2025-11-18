NDCS consolida su posicionamiento con un evento clave sobre marca personal y liderazgo

Networking Directivas y Empresarias de Castellón (NDCS) celebró el encuentro Branding Booster, una jornada centrada en la comunicación estratégica, el liderazgo y la marca personal dirigida a mujeres directivas. El evento completó el aforo y se consolida como una de las citas destacadas dentro del calendario de la asociación, en línea con su misión de impulsar el liderazgo femenino en la provincia.

La presidenta de NDCS, Mª Carmen Miralles, abrió la sesión destacando la importancia de asumir la comunicación y la marca personal como parte esencial del liderazgo directivo actual y reafirmó el compromiso de la entidad con la profesionalización y el crecimiento de sus socias.

La jornada se inició con el workshop impartido por Irene Milían, consultora senior de imagen personal, quien desarrolló una ponencia dinámica y orientada a la acción en torno a la construcción de una marca personal sólida y competitiva, ofreciendo claves prácticas aplicables desde el primer momento.

A continuación se celebró la mesa redonda “El futuro de la marca personal”, integrada por Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón; Dolores Font, directora creativa de Dolores Cortés; Mª Ángeles Palmi, directora del parque comercial y de ocio Estepark y experta en Comunicación Estratégica y Marca Corporativa; y Alba Alemán, asesora de Salud y Bienestar Organizacional. La moderación corrió a cargo de Celia Pallarés, directora de Recursos Humanos en Grupo Cuatroochenta, quien aportó enfoque y visión práctica. La conducción de todo el encuentro estuvo a cargo de Elena Cucalá, experta en Desarrollo de Personas y Organizaciones de Alenta Equipo, que hiló los distintos bloques de manera cohesionada.

El encuentro reunió a un amplio número de socias de NDCS que participaron activamente y reafirmaron la fortaleza de la red. La jornada concluyó con un cóctel y un espacio de networking que favoreció nuevas conexiones profesionales y consolidó Branding Booster como una cita estratégica para impulsar el liderazgo y la visibilidad de las directivas de la provincia.

Branding Booster se celebró en la Casa dels Caragols gracias a la colaboración de la Delegación del Consell, que cedió el espacio, y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, que respalda las iniciativas de NDCS orientadas a fortalecer el talento y el liderazgo femenino en la ciudad.