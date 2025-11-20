Montoro (ATC) llama a reforzar la innovación y aprovechar la incertidumbre en el sector cerámico

El presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro, ha inaugurado este jueves el XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico con un mensaje centrado en la necesidad de reforzar la innovación y el conocimiento en un contexto marcado por la incertidumbre del sector.

Montoro ha destacado el trabajo realizado para poner en marcha esta edición, que cuenta con 400 inscritos, 51 empresas patrocinadoras, la participación de otras tantas compañías y 20 instituciones. También ha agradecido la asistencia tanto presencial como en línea, incluida la de participantes de otros países.

XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico | onda cero

El presidente ha recordado que ATC ha cumplido 49 años de existencia, lo que sitúa a la entidad a las puertas de su 50 aniversario, y ha subrayado la contribución histórica del sector a la posición internacional de la cerámica española. “Entre todos nos hemos formado, nos hemos ayudado y hemos colaborado para que la cerámica en España lidere muchas cosas en el mundo”, ha señalado.

Montoro se ha referido a los cambios que afectan al clúster cerámico, al que ha definido como una construcción colectiva basada en la innovación. Ha mencionado la desaparición o absorción de algunas empresas, la incertidumbre generada tras la pandemia y los retos del relevo generacional. A su juicio, “no hay marcha atrás” y serán las nuevas generaciones las que definan el futuro del sector.

En este contexto, ha defendido que la innovación seguirá siendo el eje principal de avance, “ahora mucho más rápida”, motivo por el que el congreso lleva por lema “Innovación generativa. Innovar para crecer”. Ha recordado que el progreso tecnológico requiere curiosidad, experimentación, creatividad y atención a las personas, así como empleo de mayor valor añadido.

Montoro ha situado al clúster cerámico de Castellón en “uno de sus momentos más bajos”, aunque ha indicado que mantiene más de 20.000 empleos, cerca de 8.000 millones de euros de facturación y alrededor de un 30% de capital extranjero. También ha apuntado a factores que, según ha dicho, suponen un lastre competitivo, como la burocracia europea o la falta de apoyo a la industrialización en España.

Aun así, ha animado al sector a transformar la incertidumbre en oportunidad: “Vamos a pasar a la ventaja”. Ha reivindicado el papel de los profesionales y ha llamado a fomentar que las nuevas generaciones encuentren en la cerámica un “gran reto profesional” vinculado a la innovación.

El presidente ha cerrado su intervención instando a aprovechar el congreso como espacio de impulso colectivo: “Peleemos por nuestro futuro”.