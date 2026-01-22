Moncofa se presenta en FITUR como un destino cercano y para disfrutar los 365 días del año

El Ayuntamiento de Moncofa ha presentado este miércoles en Fitur su oferta turística bajo el lema “Moncofa, ¡tan cerca! 365 días para disfrutar. Tu primer sol, tu segunda casa”, una propuesta con la que el municipio refuerza su imagen como destino accesible, acogedor y activo durante todo el año.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, ha destacado que el objetivo es romper con la estacionalidad y posicionar la localidad más allá del turismo de verano. “Queremos que Moncofa sea percibida como un destino al que se puede venir en cualquier momento del año. Estamos cerca, bien comunicados y ofrecemos calidad de vida los 365 días”, ha señalado.

Ubicación estratégica y calidad de vida

Situada a medio camino entre Valencia y Castellón, Moncofa ha convertido su localización en uno de sus principales valores turísticos. La cercanía a grandes núcleos urbanos la posiciona como una opción ideal tanto para escapadas de fin de semana como para estancias prolongadas o segundas residencias, combinando tranquilidad, servicios y buenas conexiones.

Playas reconocidas y turismo sostenible

El litoral es uno de los grandes reclamos del municipio, que cuenta con cuatro Banderas Azules y un Sendero Azul a lo largo de su costa, reflejo del compromiso con la calidad ambiental y la accesibilidad.

La concejala de Turismo, Ilenia Begnozzi, ha subrayado que estos distintivos “son el resultado de una apuesta continuada por un turismo sostenible, familiar y respetuoso con el entorno”.

Actividad y programación durante todo el año

Más allá del verano, Moncofa apuesta por un destino vivo los doce meses. Durante los meses estivales, el programa Moncofa Mar d’Activitats ofrece más de 300 actividades gratuitas, mientras que el resto del año la agenda cultural, deportiva y familiar se mantiene activa.

“Queremos que el visitante encuentre siempre un Moncofa con vida, venga cuando venga”, ha afirmado Begnozzi, destacando que esta continuidad es clave para fidelizar al turista.

Gastronomía y esencia mediterránea

La oferta se completa con una gastronomía mediterránea basada en productos locales, arroces y pescado fresco, además de mercados, fiestas populares y tradiciones que refuerzan la identidad del municipio.

“Moncofa ha sabido crecer sin perder su esencia. Aquí el visitante no se siente turista, se siente parte del pueblo”, ha concluido el alcalde.

Con su presencia en Fitur, Moncofa consolida su apuesta por un turismo cercano, tranquilo y auténtico, que invita a disfrutar del Mediterráneo más allá del sol y playa.