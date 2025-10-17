El Ministerio de Transportes adapta varias carreteras en Vinaròs para peatones y ciclistas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está llevando a cabo trabajos de adecuación para facilitar el paso de bicicletas y peatones en las carreteras N-340A, N-232 y N-238 en Vinaròs, provincia de Castellón. La obra cuenta con un presupuesto de 6,7 millones de euros, financiados con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Debido al avance de los trabajos, se ha ampliado el tramo afectado por cortes de tráfico en la carretera N-340A, que permanecerá cerrado las 24 horas en el tramo comprendido entre los kilómetros 1.051,2 y 1.052,4, hasta finales de febrero de 2026, aproximadamente.

El corte afecta la circulación en sentido Benicarló (sur) entre los kilómetros 1.049 (Carrer dels Dauradors) y 1.052,4, y en sentido Vinaròs (norte) entre los kilómetros 1.051,2 y 1.052,4 (cruce sobre el río Servol). Para minimizar las molestias, se ha habilitado un itinerario alternativo señalizado que conecta las vías N-340A, N-232 y calles colindantes.

El proyecto busca mejorar la integración urbana de estas travesías mediante medidas para calmar el tráfico y reducir la velocidad, además de fomentar la movilidad sostenible con la creación de nuevos itinerarios ciclopeatonales. Según el ministerio, estas actuaciones contribuyen a disminuir la contaminación y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promoviendo una red de carreteras más accesible, inclusiva y sostenible.