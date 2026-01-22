Miguel Barrera: "Conseguir la Estrella Verde ha sido mi mayor orgullo porque honra el trabajo en el huerto de mi abuelo"

Si algo caracteriza a Miguel Barrera es su cercanía, su sencillez y la naturalidad que tiene para comunicar, y es que a pesar de mantener una Estrella Michelin por Cal Paradis, sigue siendo fiel a su esencia y a su forma de trabajar.

Fruto de su trabajo ha recibido "el reconocimiento que más ilusión me ha hecho", ha dicho en Más de Uno, como es la Estrella Verde que solo posee su restaurante y otro en toda la comunidad Valenciana. Un aval que reafirma su forma de trabajar desde siempre, siendo cuidadoso con el medio ambiente al hacer uso de producto fresco cada día, de proximidad, y que además "me recuerda mucho a la forma de trabajar de mi abuelo con el huerto para producir producto de autoconsumo", añade.

El chef es fiel a su cita con FITUR, y este año acude para el 'showcooking' en directo de una alcachofa con trufa y espuma de anguila ahumada, "es un plato que tiene mucho éxito en mi restaurante", cuenta Barrera.

Durante su estancia en FITUR, Miguel Barrera, va a compartir experiencia con compañeros de profesión también con Estrella Michelín, de hecho se ha mostrado satisfecho de que la provincia vaya sumando cada ves más estrellas, "sumar este prestigiosa distinción supone que Castellón goza de una muy buena salud gastronómica, y eso es bueno para todos", concluye.

En opinión de Miguel, "No somos el mejor destino turístico de larga estancia como en otros puntos de España, pero somos los mejores en producto de alta calidad",