Mëstiza, el dúo de DJs femeninas que están revolucionando la electrónica mundial, llegan al SOM Festival.

Este viernes 15 de agosto, Castellón vivirá una noche de auténtica locura electrónica con Mëstiza, el dúo de DJs y productoras que está marcando tendencia en el circuito internacional y que, actualmente, es uno de los nombres más codiciados de la escena. Su visita forma parte de MEEM, la gran fiesta electrónica del SOM Festival, y será una de las poquísimas oportunidades del verano para verlas fuera de Ibiza, donde son residentes habituales de templos como Pacha o Ushuaïa.

El Real Club Náutico de Castellón se transformará en un escenario de pura energía, con un montaje espectacular frente al mar y un ambiente que promete rozar el sold out en los próximos días. Miles de personas bailarán al ritmo de su inconfundible mezcla de electrónica elegante, influencias mediterráneas y toques globales que las ha llevado a girar por Europa, Latinoamérica y Emiratos Árabes.

Este evento marca el ecuador del quinto aniversario del SOM Festival, un ciclo que ya ha recibido a leyendas como Tom Jones, Camilo o Il Divo, y que este fin de semana continuará con dos citas muy esperadas: Antoñito Molina el sábado y el dúo humorístico Los Morancos el domingo..

Más allá de su impacto cultural, el Som Festival se ha convertido en un motor de dinamización turística para Castellón, atrayendo a miles de visitantes y situando la ciudad en el mapa de los grandes festivales de verano. Hoteles, restaurantes y comercios se benefician de un flujo constante de público que combina música y ocio con la oferta gastronómica y cultural local.

Este viernes, la cita con el SOM Festival y Mëstiza promete una experiencia sensorial que fusionará música, luces y energía, poniendo a Castellón en sintonía con la mejor electrónica internacional.